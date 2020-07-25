Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'ye konuştu. Altıparmak, "Beşiktaş ile 2 kez görüştük, henüz net bir şey yok. Caner bugün itibarıyla hiçbir kulüple anlaşmadı" ifadelerini kullandı. Altıparmak ayrıca oyuncusuna yurtiçi ve yurtdışından 3-4 kulüpten teklifler olduğunu da ifade etti.
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'tan flaş transfer açıklaması: 2 kez görüştük...
25.07.2020 21:51
- Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'tan flaş transfer açıklaması: 2 kez görüştük...
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