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    • 26.07.2020 23:12
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    'yı yenen 2. Lig'e yükseldi!

    TFF 3. Lig'deki play-off finalinde ile karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan finalin normal süresi 1-1 bitti. Uzatmaların da 2-2 sona ermesiyle penaltılara giden maçı Turgutluspor, 5-3 kazanarak 2. Lig'e çıktı.

    Turgutluspor 2. Lig'e yükseldi!

    A Spor ekranlarında canlı yayınlanan TFF 3. Lig play-off finalinde , 'yı penaltı atışlarında yenerek 2. Lig'e yükseldi.

    90 dakikası 1-1 biten maçın uzatma dakikaları da 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

    Turgutluspor, penaltı atışlarına giden karşılaşmayı 5-3 kazanarak TFF 2. Lig'e çıktı.

    İLK 11'LER
    Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Arif, Doğukan, Battal, Hakan, Namık, Metin, Onur, Anıl

    Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Mithat, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Kadir, Ergun

    YARI FİNALDE EROKSPOR'U ELEDİ
    Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Turgutluspor'a finali getiren golleri 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti. Erokspor'un tek golünü ise 48. dakikada Umut Pusat attı.

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