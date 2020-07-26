A Spor ekranlarında canlı yayınlanan TFF 3. Lig play-off finalinde Turgutluspor, Karşıyaka'yı penaltı atışlarında yenerek 2. Lig'e yükseldi.

90 dakikası 1-1 biten maçın uzatma dakikaları da 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Turgutluspor, penaltı atışlarına giden karşılaşmayı 5-3 kazanarak TFF 2. Lig'e çıktı.

İLK 11'LER

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Arif, Doğukan, Battal, Hakan, Namık, Metin, Onur, Anıl



Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Mithat, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Kadir, Ergun

YARI FİNALDE EROKSPOR'U ELEDİ

Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Turgutluspor'a finali getiren golleri 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti. Erokspor'un tek golünü ise 48. dakikada Umut Pusat attı.