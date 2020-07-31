Galatasaray'da Maicon'dan gelecek parayla Kaan Ayhan alınacak | Galatasaray transfer haberleri

31.07.2020 14:50

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan'ı transfer edecek mi? Transferdeki planlarını Maicon Roque’den gelecek bonservis parasına göre yapan sarı-kırmızılılar geçen hafta hayal kırıklığı yaşamıştı. Spor Ajansı programına katılan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Maicon'un transferinden gelen para Kaan Ayhan'a harcanacak" ifadelerini kullandı. Çorlu, ayrıca bu transferde flaş bir gelişmenin de olabileceğini belirtti.

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çorlu, yaptığı konuşmada "Maicon'un transferinden gelen para Kaan Ayhan'a harcanacak" dedi. İşte o sözler...