Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'da futbolculardan kolbastı şov!

30.07.2020 02:24

Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'da karşılaşmanın ardından büyük coşku yaşandı. Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen soyunma odasında kolbastı şov yaptı. İşte o anlar...