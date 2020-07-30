Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'da karşılaşmanın ardından büyük coşku yaşandı. Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen soyunma odasında kolbastı şov yaptı. İşte o anlar...
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'da futbolculardan kolbastı şov!
30.07.2020 02:24
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