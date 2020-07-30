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Kaan Ayhan transferinde son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe derken... | Transfer haberleri

Süper Lig ekipleri yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer döneminin adı en çok anılan isimlerinden biri Kaan Ayhan oldu. 25 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için günlerdir çaba gösteriyor. Bu kapsamda Kaan Ayhan transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Milli yıldız Kaan Ayhan için sürpriz bir takım devreye girdi. İşte detaylar...

30.07.2020 17:32 - Son Güncelleme: 30.07.2020 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





