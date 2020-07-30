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Kaan Ayhan transferinde son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe derken... | Transfer haberleri

Süper Lig ekipleri yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer döneminin adı en çok anılan isimlerinden biri Kaan Ayhan oldu. 25 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için günlerdir çaba gösteriyor. Bu kapsamda Kaan Ayhan transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Milli yıldız Kaan Ayhan için sürpriz bir takım devreye girdi. İşte detaylar...

30.07.2020 17:32 - Son Güncelleme: 30.07.2020 17:32
Kaan Ayhan transferinde son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe derken... | Transfer haberleri

Süper Lig'in bitmesiyle birlikte transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Kaan Ayhan transferinde son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe derken... | Transfer haberleri

Mert Hakan Yandaş transferinden Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe bir yıldız isimde daha karşı karşıya geldi.

Kaan Ayhan transferinde son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe derken... | Transfer haberleri

Milli yıldız Kaan Ayhan'ı transfer etmek için ezeli rakipler sıkı pazarlık içine girmiş durumuda.

Kaan Ayhan transferinde son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe derken... | Transfer haberleri

Bu gelişmeler yaşanırken A Milli Takım ve Fortuna Düsseldorf'un stoperi Kaan Ayhan için flaş bir iddia gündeme geldi.

Kaan Ayhan transferinde son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe derken... | Transfer haberleri

İtalya basınında sürpriz bir haber gündemi sarstı.

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