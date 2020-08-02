Emre Bol'dan flaş yorum: Erol Bulut ile Fenerbahçe arasında anlaşmazlık var

02.08.2020 22:14

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bol, sarı-lacivertliler ile Erol Bulut arasında yardımcı antrenör konusunda anlaşmazlık olduğunu dile getirdi. Bol ayrıca rakamsal farklılığın olduğunu da ifade etti.