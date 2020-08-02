A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bol, sarı-lacivertliler ile Erol Bulut arasında yardımcı antrenör konusunda anlaşmazlık olduğunu dile getirdi. Bol ayrıca rakamsal farklılığın olduğunu da ifade etti.
Emre Bol'dan flaş yorum: Erol Bulut ile Fenerbahçe arasında anlaşmazlık var
02.08.2020 22:14
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