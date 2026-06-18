Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 13:22 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 13:49

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından haftalardır spor kamuoyunu meşgul eden teknik direktör bilmecesi nihayete erdi. Sarı-lacivertli yönetim, camiayı ve kulüp dinamiklerini en iyi bilen isimlerden biri olan tecrübeli teknik adam İsmail Kartal ile resmen anlaşmaya vardı.

KAP Bildirimi Geldi: 1 Yıllık Sözleşme

Fenerbahçe Futbol A.Ş., yeni teknik direktörünü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirimle duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

"Başkanın 'Oğlum Nasılsın?' Demesi Beni Duygulandırdı"

İmzanın ardından duygularını paylaşan İsmail Kartal, başkan ile aralarındaki özel bağa dikkat çekti:

"Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum."

"Başkanın dün arayarak 'Oğlum nasılsın?' demesi bile beni çok duygulandırdı. Beni araması gurur verdi."

"Çok duygulu ve mutluyum. Çok da tecrübelendim, bu kulübe dördüncü gelişim ."

"Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz, hepsinin üstesinden geleceğiz."

"Üç Dönemimde İki Şampiyonluğumuzu Elimizden Aldılar!"

Geriye dönük çarpıcı bir tespitte bulunan Kartal, sarı-lacivertli taraftarlara şampiyonluk sözü verdi: "Taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar! Bu tescillendi! Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımıza söz veriyorum."

"Dünyada 5 Trend Takım Var, Biz de O Futbolu Oynattık"

Oynatacağı futbol felsefesini dev kulüpler üzerinden örneklendiren deneyimli teknik adam, yeni sezonun transfer şifrelerini de verdi: "Bugün dünya futbolunda 5 trend takım var; PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City... Taraftarlarımız bu takımları izlerlerse, biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolun üzerine eklentilerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana bir oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz lazım, bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum!"