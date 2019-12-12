Erman Toroğlu'ndan Nihat Özdemir-Ali Koç arasındaki gizli görüşmeye ilişkin flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyon'undaki son gelişmeleri yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Bu görüşme Avrupa'da olsaydı Federasyon istifa ederdi" dedi.
Türkiye Futbol Federasyon'undaki son gelişmeleri yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Bu görüşme Avrupa'da olsaydı Federasyon istifa ederdi" dedi.
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