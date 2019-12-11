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Fenerbahçe ve TFF ligi mi dizayn ediyor? Erman Toroğlu'nun yazısı gündemi sallayacak!

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu, ligi dizayn mı ediyor? Usta spor yazarı Erman Toroğlu bugünkü köşesinde gündemi sarsacak bir yazıyı kaleme aldı. Toroğlu yazısında Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy ile başkan Ali Koç'un, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ofisinde buluştuğunu yazdı. 'Ligi dizayn mı ediyorsunuz?' diye soran Toroğlu, adı geçenlere bir takım sorular sorarak kamuoyuna yanıt vermelerini istedi.

11.12.2019 09:57 - Son Güncelleme: 11.12.2019 10:14
Fenerbahçe ve TFF ligi mi dizayn ediyor? Erman Toroğlu'nun yazısı gündemi sallayacak!

İŞTE TOROĞLU'NUN OLAY YARATACAK O YAZISI

Erman Toroğlu: Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center'da Nihat Özdemir'in bürosu. Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar.

Fenerbahçe ve TFF ligi mi dizayn ediyor? Erman Toroğlu'nun yazısı gündemi sallayacak!

Peki, nereye? Nihat Özdemir'in bürosuna. Ağır misafirler kimler mi? İkisi Ali Koç ile Semih Özsoy.

Fenerbahçe ve TFF ligi mi dizayn ediyor? Erman Toroğlu'nun yazısı gündemi sallayacak!

Diğeri kim? Bence size 5 isim sorsam yine bilemezsiniz. Neden? Haydi, onlar Fenerbahçe'de yöneticilik yapmışlar şimdi arkadaşlar, dostlar.

Fenerbahçe ve TFF ligi mi dizayn ediyor? Erman Toroğlu'nun yazısı gündemi sallayacak!

'BUYURUN CENAZE NAMAZINA'
Diğeri kim? MHK Başkanı Zekeriya Alp. Haydaaa. Buyurun cenaze namazına.

Fenerbahçe ve TFF ligi mi dizayn ediyor? Erman Toroğlu'nun yazısı gündemi sallayacak!

Toplantı 2.5 saat sürüyor. Arkadaşlar bu toplantıyı neden Nihat Özdemir'in özel bürosunda yapıyorsunuz? Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanı, gidersiniz futbol federasyonuna açıkça konuşursunuz. Neden gizli gizli, kaçak girip görüşüyorsunuz?

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