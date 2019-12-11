Fenerbahçe ve TFF ligi mi dizayn ediyor? Erman Toroğlu'nun yazısı gündemi sallayacak!

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu, ligi dizayn mı ediyor? Usta spor yazarı Erman Toroğlu bugünkü köşesinde gündemi sarsacak bir yazıyı kaleme aldı. Toroğlu yazısında Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy ile başkan Ali Koç'un, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ofisinde buluştuğunu yazdı. 'Ligi dizayn mı ediyorsunuz?' diye soran Toroğlu, adı geçenlere bir takım sorular sorarak kamuoyuna yanıt vermelerini istedi.

11.12.2019 09:57 - Son Güncelleme: 11.12.2019 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





