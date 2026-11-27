"Tilki" lakaplı Selim Işık MİT ve emniyet operasyonuyla Üsküdar'da yakalandı: Saunadaki gizli bölmede bulundu
1990'lı yıllarda uyuşturucu soruşturmalarıyla gündeme gelen "Tilki" lakaplı Selim Işık, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalandı. Hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı dubleks dairenin saunasındaki gizli bölmede bulunurken; Işık'ın geçmişte "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın haraç istediği isim olarak da bilindiği aktarıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel