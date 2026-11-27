Filistin'e destek veren ve Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş Gürcistan'dan dönüyor

Emekliye çifte artış yolda: En düşük aylıkta 30-33 bin TL senaryosu, Faruk Erdem A Haber'de açıkladı

Beşiktaş'ın Filistin desteğine Gazze'den teşekkür: Gazzeli çocuklar futbolcular için özel video hazırladı

Beşiktaş kafilesi Gürcistan'dan hareket etti: A Haber canlı yayında taraftarın maçta yaşadıkları ele alındı

Beşiktaş kafilesi Gürcistan'dan hareket etti: A Haber canlı yayında taraftarın maçta yaşadıkları ele alındı