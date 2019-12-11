TFF'nin verdiği "lmit arttırım" kararının arkasında kim var?
TFF Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz gün gece yarısı resmi isternet sitesinden yapılan açıklamada 'Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Sezon başında bu kurallarda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyleyen TFF Yönetimi tarafından alınan bu karar akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Usta yorumcu Erman Toroğlu, 5 Aralık'ta TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ofisinde yapılan gizli görüşmeye dikkat çekti. Peki TFF'nin bu kararının arkasında kimler var? TFF'nin limit arttırım kararından hangi kulüp ne kadar fayda sağladı? İşte kararın arkasındaki isimler ve harcama limitlerindeki son rakamlar...
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada; "TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi." denildi.