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TFF'nin verdiği "lmit arttırım" kararının arkasında kim var?

TFF Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz gün gece yarısı resmi isternet sitesinden yapılan açıklamada 'Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Sezon başında bu kurallarda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyleyen TFF Yönetimi tarafından alınan bu karar akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Usta yorumcu Erman Toroğlu, 5 Aralık'ta TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ofisinde yapılan gizli görüşmeye dikkat çekti. Peki TFF'nin bu kararının arkasında kimler var? TFF'nin limit arttırım kararından hangi kulüp ne kadar fayda sağladı? İşte kararın arkasındaki isimler ve harcama limitlerindeki son rakamlar...

11.12.2019 13:43 - Son Güncelleme: 11.12.2019 13:43
TFF'nin verdiği lmit arttırım kararının arkasında kim var?

Bu sezon ilk kez uygulanan "Kulüp Lisans Talimatı" gereği TFF, sezon başında her kulübün futbolcular (maaş ve prim), teknik heyet ve menajerlik için harcayabileceği miktarı açıklamıştı...

TFF'nin verdiği lmit arttırım kararının arkasında kim var?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir 21 Kasım tarihli açıklamasında "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" demişti...

TFF'nin verdiği lmit arttırım kararının arkasında kim var?

Ancak önceki gece yarısı TFF resmi internet sitesinden kendisiyle çelişen bir hamle yaptı!

TFF'nin verdiği lmit arttırım kararının arkasında kim var?

TFF ÇARK ETTİ!
"Kulüplerin gözünün yaşına bakmayacağız" diyen TFF kabul edilebilir harcama limitlerini değiştirme kararı aldı. Limitlerin yüzde 30'a kadar aşımı mazur görülecekken bu oran yüzde 40'a çıkarıldı.

TFF'nin verdiği lmit arttırım kararının arkasında kim var?

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada; "TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi." denildi.

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