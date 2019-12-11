TFF'nin verdiği "lmit arttırım" kararının arkasında kim var?

TFF Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz gün gece yarısı resmi isternet sitesinden yapılan açıklamada 'Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurmuştu. Sezon başında bu kurallarda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyleyen TFF Yönetimi tarafından alınan bu karar akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Usta yorumcu Erman Toroğlu, 5 Aralık'ta TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ofisinde yapılan gizli görüşmeye dikkat çekti. Peki TFF'nin bu kararının arkasında kimler var? TFF'nin limit arttırım kararından hangi kulüp ne kadar fayda sağladı? İşte kararın arkasındaki isimler ve harcama limitlerindeki son rakamlar...

11.12.2019 13:43 - Son Güncelleme: 11.12.2019 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





