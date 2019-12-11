

Trabzonspor'dan büyük tepki... TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe giderek sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi Bordo-Mavili kulübün büyük tepkisini çekti. Başkan Ahmet Ağaoğlu bu kararı eleştirdi.

ğaoğlu

rabzonspor

rabzonspor

önce Tahkim'e gideceklerini söyleyerek, "Bu karar eğer Tahkim'den dönmezse gerekirse UEFA ve CAS'a kadar gideriz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez" diye konuştu.Başkanı Ağaoğlu kadro yapılanmalarını yüzde otuz artışa göre gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu sınır kalksa da limitleri geçemeyiz. Avrupa'da men cezası alırız" dedi.Başkan Yardımcısıda ise " TFF verdiği taahhüdü çiğnemiştir. Emek ilkesi ayaklar altına alınmıştır" ifadesini kullandı.



HAKSIZ REKABET

Kahraman bunun haksız bir rekabetin önünü açtığını savunarak bu kararı eleştirdi.



FENERBAHÇE'Yİ