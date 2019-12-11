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Ağaoğlu ’nin sapma tutarını %40’a çıkarmasına tepki gösterdi! " ve CAS’a gideriz"

Başkanı hiçbir kararın sezon ortasında değişemeyeceğini söyledi. , “Sonuna kadar itirazlarımızın peşinde olacağız” dedi. Ağaoğlu, "Söz konusu karar bu oranın içinde kalarak bütçesini yönetmeye çalışan kulüplerimize büyük bir haksızlık olmuştur" ifadesini kullandı.


Trabzonspor'dan büyük tepki... TFF'nin Kulüp Lisans ve Talimatı'nda değişikliğe giderek sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi Bordo-Mavili kulübün büyük tepkisini çekti. Başkan Ahmet Ağaoğlu bu kararı eleştirdi.

SEZON ORTASI DEĞİŞTİRİLEMEZ
Ağaoğlu önce Tahkim'e gideceklerini söyleyerek, "Bu karar eğer Tahkim'den dönmezse gerekirse ve CAS'a kadar gideriz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez" diye konuştu.



BİZ LİMİTLERİMİZİ GEÇEMEYİZ
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu kadro yapılanmalarını yüzde otuz artışa göre gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu sınır kalksa da limitleri geçemeyiz. Avrupa'da men cezası alırız" dedi.

VERİLEN TAAHHÜT ÇİĞNENMİŞTİR
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Emin Kahraman da ise " verdiği taahhüdü çiğnemiştir. Emek ilkesi ayaklar altına alınmıştır" ifadesini kullandı.


HAKSIZ REKABET
Kahraman bunun haksız bir rekabetin önünü açtığını savunarak bu kararı eleştirdi.

%40 BEŞİKTAŞ'IN İŞİNE YARIYOR
Bütçe sapma oranının %30'dan %40 yükselmesiyle , harcama limitinin içerisinde kalıyor. Banka yapılandırması yapan kulüplere de limit artırım şansı tanınıyor.

FENERBAHÇE'Yİ KURTARMIYOR!
F.BAHÇE harcama limitini iki kat aştığı için %40'lık sapma Kanarya'yı rahatlatmıyor. Ancak 15 Aralık'a kadar F.Bahçe banka yapılandırmasını tamamlarsa, limitini artırabilecek.

MALİ DİSİPLİN ŞART - GÜRCAN BİLGİÇ
Federasyon mali disiplin kurallarını açıkladığında hepimiz çok mutlu olmuştuk. Ancak görülüyor ki; kulüpler fazla açıldılar ve federasyon da bu baskılara dayanamadı. Federasyonun açtığı bu kapıdan sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş değil, diğer kulüpler de girecek. Yönetmeyi beceremedik... Eğer Türk futbolunu gerçekten kurtarmak istiyorsak mali disiplinden şaşmamamız gerekiyor.

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