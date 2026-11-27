Sakarya Adapazarı'nda gece taş korkusu: Mahalleli fenerlerle nöbet tutuyor, bir komşu evini terk etti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde gece saatlerinde evlere, bahçelere ve camlara taş attığı öne sürülen kişinin yakalanmasını isteyen mahalle sakinleri ellerinde fenerlerle nöbet tutuyor. Gurbet Karakuş taşların büyüdüğünü ve güvenlik kamerası kör noktalarını anlatırken, 28 yıldır mahallede yaşayan Muammer Karakuş "Bu köyün içinden birisi ama kim" dedi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam