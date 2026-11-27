Koşarak eczaneye giren çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ekmek almak için çıkmıştı! Ölüm yaya geçidinde geldi! Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrik ve klima dükkanında yangın: 4 otomobil ve 1 motosiklet yandı