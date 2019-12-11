Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önceki gece Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişik yaptı. Böylece 2019-2020 sezonu için harcama limitinde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine karar verdi. Sadece 20 gün önce "Kurallara uymayan kulüplere ağır cezalar uygulanacak. Puan silme hatta küme düşme cezası verilecek" diyen TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ve ekibinin sapma tutarını yükseltmesi, büyük bir tutarsızlık olarak yorumlanırken, bu karar futbol kamuoyunda büyük tepki topladı.
KURALA UYANLAR CEZALANDIRILDI
TFF'nin harcama limitindeki sapmayı artırmasının ardından, kurallara uyan takımlar cezalandırılırken, uymayanlar ise ödüllendirilmiş oldu. Bu durum kulüpler arasında infial yarattı. Mali açıdan son derece zor günler geçiren kulüplerimizi frenlemek yerine borçlanmalarına yol açan bu karar ile Türk futbolundaki finansal krizin daha da büyüme ihmtimali doğmuş oldu. Sapma oranının artmasıyla Lisans Talimatı'nın G bölümüne eklenen 5. madde ile bazı kulüpler ceza almaktan kurtulabilecek.
ARTIRIM İÇİN KRİTİK GÜN 15 ARALIK
Borç yapılandırmasını tamamlayan kulüpler 15 Aralık'a kadar bu sorunu çözdükleri takdirde TFF'ye başvurup limit artırımından faydalanabilecek.
KURALA UYANLAR CEZALANDIRILDI
TFF'nin harcama limitindeki sapmayı artırmasının ardından, kurallara uyan takımlar cezalandırılırken, uymayanlar ise ödüllendirilmiş oldu. Bu durum kulüpler arasında infial yarattı. Mali açıdan son derece zor günler geçiren kulüplerimizi frenlemek yerine borçlanmalarına yol açan bu karar ile Türk futbolundaki finansal krizin daha da büyüme ihmtimali doğmuş oldu. Sapma oranının artmasıyla Lisans Talimatı'nın G bölümüne eklenen 5. madde ile bazı kulüpler ceza almaktan kurtulabilecek.
ARTIRIM İÇİN KRİTİK GÜN 15 ARALIK
Borç yapılandırmasını tamamlayan kulüpler 15 Aralık'a kadar bu sorunu çözdükleri takdirde TFF'ye başvurup limit artırımından faydalanabilecek.
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