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Trabzonspor'da flaş Onuachu gelişmesi! Ertuğrul Doğan A Spor'a konuştu
Trabzonspor'da flaş Onuachu gelişmesi! Ertuğrul Doğan A Spor'a konuştu
Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 20:35
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, canlı yayında Paul Onuachu'nun geleceğine dair bomba açıklamalarda bulundu.
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