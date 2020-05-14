Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan son dakika açıklamasına göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.



Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Çok kısa bir süre önce Beşiktaş'tan yapılan açıklamada 1'i futbolcu olmak üzere, 8 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NİN KAPATILMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta bugün açıklanan koronavirüs testleri sonucu 8 yeni pozitif vakanın çıkmasıyla büyük bir şok yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayının 10'a çıkmasıyla tüm antrenmanlar iptal edildi. Siyah beyazlılar ayrıca cuma gününden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti.

Pozitif vakalar içinde futbolcuların da olması ve tesisin son iki haftadır kullanılıyor olmasından dolayı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gün içinde karantinaya alınarak kapatılması bekleniyor.