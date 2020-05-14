RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
14.05.2020 14:50

Beşiktaş'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.


Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan son dakika açıklamasına göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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