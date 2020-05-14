Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan son dakika açıklamasına göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.