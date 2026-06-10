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A Milli Futbol Takımı’nda Avustralya hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı’nda Avustralya hazırlıkları sürüyor

Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Kanada’nın Vancouver şehrinde Avusturalya ile karşı karşıya gelecek Türkiye, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde bulunan Arizona Athletic Grounds'ta, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi. Ay-yıldızlılarda Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Milliler, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Spor

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