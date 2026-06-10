A Milli Futbol Takımı’nda Avustralya hazırlıkları sürüyor

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 09:05

ABD'nin Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde bulunan Arizona Athletic Grounds'ta, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi. Ay-yıldızlılarda Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Milliler, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.