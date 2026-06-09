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Milli Takım Mesa şehrinde ilk antrenmanını taraftara açık olarak gerçekleştirdi

Milli Takım Mesa şehrinde ilk antrenmanını taraftara açık olarak gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı, Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde, taraftara açık yaptığı ilk antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yaptığı kampın ardından, Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde yer alan Dünya Kupası'nda kullanacağı ana kamp merkezine gelen Türkiye, buradaki ilk antrenmanını yaptı. Antrenmanı Mesa'da yaşayan Türk taraftarların yanı sıra, farklı şehirlerden gelen vatandaşlar ve farklı ülkelerden insanlar takip etti. Arizona Athletic Grounds'ta, teknik direktör Vincenzon Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; düz koşu ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Milliler, Kenan Yıldız haricinde çalışmalarına tam kadro devam etti. Kenan Yıldız ise takımdan ayrı olarak bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın TSİ 05.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Spor

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