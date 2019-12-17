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Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv son bölüm izle 17 Aralık! Cahit Ergül'ün son dakika itirafları

17.12.2019 15:20

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 17 Aralık'ta yayınlanan bölümüne Cahit Ergül'ün, 2 yıl önce yine Müge Anlı canlı yayınında yaptığı itiraflar damgasını vurdu. Mehmet Muharrem Elbay olayının baş şüphelisi olarak görülen Cahit Ergül, kızı Fatma Bozkurt'u aramak için gelen ve tüm Türkiye'ye adını duyuran Zeynep Ergül ile kardeş çıkmıştı. Hepsi ve daha fazlası için 17 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden öğrenebilirsiniz!


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