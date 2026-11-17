Erzurum'da 'şaka' cinayeti: Boş sandığı pompalı tüfek ateş aldı, 23 yaşındaki komşu esnaf öldü
Erzurum merkez Kevelciler Caddesi'ndeki gelinlik mağazasında meydana gelen olayda, dükkanına gelen bitişikteki komşu esnaf 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı'ya şaka yapmak isteyen iş yeri sahibi Hakkıhan Gez, 'içi boş' olduğunu sandığı ruhsatlı pompalı tüfeği doğrulttu. Tetiğe basılması sonucu ateş alan silahtan çıkan saçmalarla karnından vurulan Kabanlı hayatını kaybederken, şüpheli esnaf çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel