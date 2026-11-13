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Müge Anlı'da Şifanur Yılmaz olayında 'Şahmeran' iddiası: "Yılanların başıyım" diyen Tuğba Deniz canlı yayında

Müge Anlı'da Şifanur Yılmaz olayında 'Şahmeran' iddiası: "Yılanların başıyım" diyen Tuğba Deniz canlı yayında

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan 39 gündür kayıp 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Anne Aynur Yılmaz, kızının kendisini "Şahmeran" olarak tanıtan 43 yaşındaki Tuğba Deniz’in yönlendirmesiyle evden ayrıldığını öne sürdü. Canlı yayına katılarak suçlamaları reddeden Deniz, genç kızın bir haftadır kendi evinde kaldığını belirtirken, ardından yayına bağlanan Şifanur Yılmaz’ın ailesini hedef alan sözleri stüdyoda gerginliğe neden oldu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert

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