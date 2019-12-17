Müge Anlı 17 Aralık yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında flaş itiraf! Her şeyi bir bir anlatmış

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında flaş gelişmeler yaşandı. Her şey Zeynep Ergül'ün, Mehmet Muharrem Elbay kaybında şüpheli gözüyle bakılan Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı, olay ikinci 'Palu ailesi' vakasına döndü. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergül, haber alamadığı kızının bulunması için 5 ay sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Fatma ortaya çıktı çıkmasına ama birbirinden garip olaylar peşi sıra geldi. Zeynep Ergül'ün kardeşi Cahit Ergül ile kardeş çıkınca gerisi iplik söküğü gibi geldi. Müge Anlı 17 Aralık canlı yayınında, Cahit Ergül'ün yıllar önce yaptığı 'sahte senet' itirafı ortaya çıktı... İşte Müge Anlı 17 Aralık canlı yayınında yaşananlar.

17.12.2019 12:53 - Son Güncelleme: 17.12.2019 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





