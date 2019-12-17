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Müge Anlı 17 Aralık yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında flaş itiraf! Her şeyi bir bir anlatmış

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında flaş gelişmeler yaşandı. Her şey Zeynep Ergül'ün, Mehmet Muharrem Elbay kaybında şüpheli gözüyle bakılan Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı, olay ikinci 'Palu ailesi' vakasına döndü. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergül, haber alamadığı kızının bulunması için 5 ay sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Fatma ortaya çıktı çıkmasına ama birbirinden garip olaylar peşi sıra geldi. Zeynep Ergül'ün kardeşi Cahit Ergül ile kardeş çıkınca gerisi iplik söküğü gibi geldi. Müge Anlı 17 Aralık canlı yayınında, Cahit Ergül'ün yıllar önce yaptığı 'sahte senet' itirafı ortaya çıktı... İşte Müge Anlı 17 Aralık canlı yayınında yaşananlar.

17.12.2019 12:53 - Son Güncelleme: 17.12.2019 13:23
Müge Anlı 17 Aralık yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında flaş itiraf! Her şeyi bir bir anlatmış

Zeynep Ergül'ün kızı Fatma'yı aramak için gelmesiyle başlayan süreç kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Ergül'e kadar dayanmıştı.

Müge Anlı 17 Aralık yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında flaş itiraf! Her şeyi bir bir anlatmış

Daha önce senet iddialarını reddeden Cahit Ergül'ün sahte senet düzenlediğina dair itirafının yer aldığı o kayıt güne damgasını vurdu.

Müge Anlı 17 Aralık yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında flaş itiraf! Her şeyi bir bir anlatmış

'EVET BEN DÜZENLEDİM'

Mehmet Muharrem Elbay'ın arandığı döneme ait kayıtların ortaya çıktığı 17 aralık canlı yayınında Cahit Ergül'ün 2 yıl önceki videosunda 'Sahte bir senet tanzim ettim. Bunu inkar etmiyorum.' dediği ortaya çıktı.

İŞTE CAHİT ERGÜL'ÜN İTİRAFLARI

Müge Anlı 17 Aralık yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında flaş itiraf! Her şeyi bir bir anlatmış

BAĞ EVİNİ PAYLAŞAMADILAR

Daha önce Cahit Ergül'e ait olan arazi Mehmet Muharrem Elbay satın alıyor ancak Cahit Ergül bu araziyi geri istiyor.

Müge Anlı 17 Aralık yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında flaş itiraf! Her şeyi bir bir anlatmış

Üzerne ev de yapılan arazi için iki taraf karşılıklı birbirlerine senet düzenliyor.

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