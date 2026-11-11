Müge Anlı’da 15 gündür aranan 17 yaşındaki Elanur Gümüşay canlı yayında bulundu
Antalya’nın Kaş ilçesinde 28 Ekim tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Elanur Gümüşay, kaybının 15. gününde ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. İki kuzenin çocuklarının birbirine kaçtığı yönündeki iddiaların odağındaki olayda, canlı yayına bağlanan genç kız ailesinin zoruyla nişanlandırıldığını bu yüzden kendi rızasıyla evden ayrıldığını belirtti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert