UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Müge Anlı’da 15 gündür aranan 17 yaşındaki Elanur Gümüşay canlı yayında bulundu

Müge Anlı’da 15 gündür aranan 17 yaşındaki Elanur Gümüşay canlı yayında bulundu

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Antalya’nın Kaş ilçesinde 28 Ekim tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Elanur Gümüşay, kaybının 15. gününde ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. İki kuzenin çocuklarının birbirine kaçtığı yönündeki iddiaların odağındaki olayda, canlı yayına bağlanan genç kız ailesinin zoruyla nişanlandırıldığını bu yüzden kendi rızasıyla evden ayrıldığını belirtti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert

Bunlar da Var

Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde dikkat çeken an: Başkan Erdoğan Rum lider Hristodulidis'i karşılamadı
Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde dikkat çeken an: Başkan Erdoğan Rum lider Hristodulidis'i karşılamadı
Arda Güler'den örnek fair-play hamlesi: Hakeme giderek pozisyonun penaltı olmadığını söyledi
Arda Güler'den örnek fair-play hamlesi: Hakeme giderek pozisyonun penaltı olmadığını söyledi
İstanbul Eyüpsultan'da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı
Var Mısın Yok Musun'da açılan 3 milyonluk kutu ortalığı karıştırdı: Fatih ve Neslişah stüdyoda birbirine girdi
Var Mısın Yok Musun'da açılan 3 milyonluk kutu ortalığı karıştırdı: Fatih ve Neslişah stüdyoda birbirine girdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle