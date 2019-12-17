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Müge Anlı canlı yayınında Neşet ve Şengül Özdemir'in kızları bulundu! İşin altından bakın ne çıktı

Müge Anlı 17 Aralık canlı yayınında bir aile dramının altından, izleyicinin tepkisini çeken bir gerçek çıktı. Zonguldak Kozlu'da yaşayan Şengül (34) ve Neşet Özdemir(44) çifti yıllar önce Bartın'da sokağa bıraktıkları kızlarını aramaya geldi.23 yıl önce geçim sıkıntısı ve şiddetli geçimsizlik nedeni ile kocasını terk eden Şengül Özdemir kundaktaki bebeğini alıp 2 kız çocuğunu babalarına bırakarak kocasını terk etti. Baba, 1997 yılında 6 yaşında olan Kibar'ı ve 4 yaşında olan Seda isimli iki kız çocuğunu Bartın'da çocuk esirgeme yurduna 50 metrelik mesafede bulunan iki katlı bir evin önüne bıraktı. İki kızlarını aramak için Neşet ve Şengül Özdemir çifti kızlarını buldu bulmasına ama baba Neşet Özdemir hakkındaki gerçekler ağızları açık bıraktı.

17.12.2019 10:45 - Son Güncelleme: 17.12.2019 10:52
Müge Anlı canlı yayınında Neşet ve Şengül Özdemir'in kızları bulundu! İşin altından bakın ne çıktı

Müge Anlı'nın 17 Aralık bölümünde Neşet ve Şengül Özdemir çifti kızlarına kavuştu kavuşmasına ama baba Neşet Özdemir herkesin tepkisini çekti.

Müge Anlı canlı yayınında Neşet ve Şengül Özdemir'in kızları bulundu! İşin altından bakın ne çıktı

Zonguldak Kozlu'da yaşayan Şengül (34) ve Neşet Özdemir(44) çifti yıllar önce Bartın'da sokağa bıraktıkları kızlarını aramak için Müge Anlı'ya geldiler.

Müge Anlı canlı yayınında Neşet ve Şengül Özdemir'in kızları bulundu! İşin altından bakın ne çıktı

İlk tanıştıklarında çocuk yaşta olan Neşet Bey (16) ve Şengül hanım (14) genç yaşta imam nikâhı ile evlendi. İlk doğan erkek çocuklarını amcası büyüttü.

Müge Anlı canlı yayınında Neşet ve Şengül Özdemir'in kızları bulundu! İşin altından bakın ne çıktı

23 yıl önce geçim sıkıntısı ve şiddetli geçimsizlik nedeni ile kocasını terk eden Şengül hamım kundaktaki bebeğini alıp 2 kız çocuğunu babalarına bırakarak kocasını terk etti.
Baba, 1997 yılında 6 yaşında olan Kibar'ı ve 4 yaşında olan Seda isimli iki kız çocuğunu Bartın'da çocuk esirgeme yurduna 50 metrelik mesafede bulunan iki katlı bir evin önüne bıraktığını açıkladı.

Müge Anlı canlı yayınında Neşet ve Şengül Özdemir'in kızları bulundu! İşin altından bakın ne çıktı

Çocuklara siz burada durun ben geleceğim diyerek ayrıldığını açıklayan baba, evde yaşayanların çocukları içeri aldıktan sonra otobüse binip Kozlu'ya döndüğünü söyledi.

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