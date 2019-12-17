Müge Anlı canlı yayınında Neşet ve Şengül Özdemir'in kızları bulundu! İşin altından bakın ne çıktı

23 yıl önce geçim sıkıntısı ve şiddetli geçimsizlik nedeni ile kocasını terk eden Şengül hamım kundaktaki bebeğini alıp 2 kız çocuğunu babalarına bırakarak kocasını terk etti.

Baba, 1997 yılında 6 yaşında olan Kibar'ı ve 4 yaşında olan Seda isimli iki kız çocuğunu Bartın'da çocuk esirgeme yurduna 50 metrelik mesafede bulunan iki katlı bir evin önüne bıraktığını açıkladı.