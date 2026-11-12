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Müge Anlı canlı yayında acı haberi duyurdu: 11 gündür aranan Atakan Enes Çarşamba ölü bulundu

Müge Anlı canlı yayında acı haberi duyurdu: 11 gündür aranan Atakan Enes Çarşamba ölü bulundu

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 11 gündür kayıp olan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Atakan Enes Çarşamba, yaşadığı binanın çatı katında ölü bulundu. Canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, ilk incelemelerin yüksek dozda yasaklı madde ihtimali üzerinde yoğunlaştığını, kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu otopsi raporuyla netleşeceğini belirtti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert

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