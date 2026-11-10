Müge Anlı canlı yayınında operasyon: Söke cinayetinde Metin ve Türkeş Musacalı kardeşler tutuklandı
Aydın’ın Söke ilçesinde işlenen cinayet soruşturması kapsamında, Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki iddiaların ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan kayınbirader Metin Musacalı "kasten adam öldürme", Türkeş Musacalı ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Serap Gezer ve Ufuk Koluçolak’ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin yakalanmasıyla soruşturma genişletildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert