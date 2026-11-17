Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.57'de merkez üssü Van'ın Gevaş ilçesine 7,74 kilometre mesafedeki Van Gölü olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,61 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı Van kent merkezinin yanı sıra Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel