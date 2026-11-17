Müge Anlı ile Tatlı Sert'te mutlu son: Şifanur Yılmaz mahkeme kararıyla hastaneye sevk edilerek koruma altına alındı
ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda yeni bir aşamaya ulaştı. "Şahmeran Masalı" ve fal tuzaklarının tesirinde kalarak evinden uzaklaşan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz’ın dram dolu hikayesinde sevindirici gelişmeler yaşandı. Genç kız, yargı mercilerinin devreye girmesiyle birlikte mahkeme kararıyla hastaneye sevk edilerek koruma altına alındı ve tedavi süreci başlatıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert