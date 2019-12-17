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  • 17.12.2019 12:05
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 12:15

canlı yayınında bir dolandırıcılık daha! 50 yaşındaki evlenme hayaliyle...

'nın 17 Aralık canlı yayınına yine evlilik vaadiyle dolandırılan bir mağdur katıldı. 50 yaşında, İzmir'de yaşayan , arkadaşının akrabası 45 yaşındaki Haşim Bey tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ve 95-100 bin liraya yakın parasını kaybettiğini söyledi. Haşim Bey'in parayı aldıktan sonra kendisini terk ettiğini söyleyen Derya Çifti, Haşim Bey'in daha önce bir öğretmeni de dolandırdığını iddia etti. Bu açıklamalar sonrası iddiaların hedefindeki isim Haşim Bey canlı yayına bağlandı. İşte Müge Anlı'nın 17 Aralık yayınında yaşananlar.

50 yaşındaki Derya Çiftçi evlenme hayaliyle...

'da bugün olayı konuşuluyor. Evlenme hayali ile Haşim Bey'e 95-100 bin TL para verdiğini ve parayı aldıktan sonra Haşim Bey'in ayrıldığını iddia etti.

Haşim Bey canlı yayına bağlanarak, "Ben Derya Hanım'dan para sadece 10 bin lira aldım. Derya Hanım yalan söylüyor" dedi. Bu sırada Derya Çifti, yaptığı ödemelerin dekontlarını Müge Anlı'ya gösterdi.

Daha sonra Haşim Bey'in kuzeni canlı yayında telefona bağlandı. Canlı yayına bağlanan Ebru Hanım, 80 bin TL'yi aynı şekilde Haşim Bey'e kaptırdığını söyledi. Ebru Hanım, "Evlenme vaadi ile benden 80 bin lira para aldı ve geri ödemedi" dedi.

Haşim Bey tekrar canlı yayına bağlanarak, Ebru Hanım'ın yalan söylediğini, Derya Hanım'ın parasını da ödeyeceğini dile getirdi.

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