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Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’nun yıllar içindeki değişimi! Görenler inanamadı

Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’nun yıllar içindeki değişimi! Görenler inanamadı
14.08.2022 22:14 - Son Güncelleme: 14.08.2022 22:16

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Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın, görenler, "Yıllar ona hiç acımamış" yorumları yapıyor. Kemal Sunal ve Fatma Girik'in birlikte yer aldığı unutulmaz yapımlardan olan Kanlı Nigar filmi oyuncularından Bedide karakterine hayat veren oyuncu Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, son haliylegündemde. 1981 yapımı olan ve daha onra defalarca yeniden temsil edilen Kanlı Nigar yeniden yayınlanması nedeniyle sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Herkes Kanlı Nigar filmi oyuncularının son halini merak ederken en çok ilgiyi Bedide gördü. Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

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