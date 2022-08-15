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Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e olay yorum: Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye

Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e olay yorum: Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye
15.08.2022 00:10 - Son Güncelleme: 15.08.2022 00:11

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Açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü cinsel ilişkiye girdim. Pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" itirafında bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu. Yeni bir canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, yine adından söz ettirdi. Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa ederek bir dönem uzun süre magazin gündeminde yer alan Ece Ronay ise Erbil'in bu yayınına kayıtsız kalmadı ve yaptığı yorumla dikkat çekti.

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