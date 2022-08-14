Haberler Magazin Videoları Nihat Doğan’ın düğününden yeni görüntüler! Biricik eşinin karşısında böyle halay çekti

Nihat Doğan’ın düğününden yeni görüntüler! Biricik eşinin karşısında böyle halay çekti

Nihat Doğan’ın düğününden yeni görüntüler! Biricik eşinin karşısında böyle halay çekti
14.08.2022 21:00 - Son Güncelleme: 14.08.2022 21:03

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:40
Mehmet Ali Erbil’den skandal...
Magazin 00:36
Cüneyt Arkın oğlu Murat...
Magazin 00:49
Gülşen sahne kıyafetiyle yine...
Magazin 04:06
Hülya Avşar’ın sakız sahnesi...
Magazin 00:30
Hakan Altun'un babası bakın...
Magazin 00:15
Pelin Karahan tatilden peş...
Magazin 00:21
Yağmur Atacan eşi Pınar...
Magazin 00:23
Aslı Samat son haliyle kendine...
Magazin 00:23
Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’...
Magazin 00:10
Sibel Can sahne kıyafetiyle...
Magazin 01:01
Bengü ‘Dün akşam Yozgat’ deyip...
Magazin 00:29
Müge Anlı’dan hayranlarını...

Kırdın Kalbimi ile müzik kariyerine başlayan Nihat Doğan, şarkılarının yanı sıra açıklamaları ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle Seda Sayan ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran Doğan, son olarak İranlı hayranıyla evlenmesiyle gündeme geldi. 3 aylık hamile olan Arzu Doğan ile hayatını birleştiren Doğan, düğünde yaşanılan skandal olayla da uzun süre adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının çok konuşulan düğününden yeni görüntüler ortaya çıktı. Eşini görünce aşka gelen Doğan'ın o halleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Nihat – Arzu Doğan çiftinin düğününden yeni görüntüler...

Magazin Videoları
SON DAKİKA