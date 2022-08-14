Nihat Doğan’ın düğününden yeni görüntüler! Biricik eşinin karşısında böyle halay çekti

Kırdın Kalbimi ile müzik kariyerine başlayan Nihat Doğan, şarkılarının yanı sıra açıklamaları ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle Seda Sayan ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran Doğan, son olarak İranlı hayranıyla evlenmesiyle gündeme geldi. 3 aylık hamile olan Arzu Doğan ile hayatını birleştiren Doğan, düğünde yaşanılan skandal olayla da uzun süre adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının çok konuşulan düğününden yeni görüntüler ortaya çıktı. Eşini görünce aşka gelen Doğan'ın o halleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Nihat – Arzu Doğan çiftinin düğününden yeni görüntüler...