Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ü görenlerin ağzı açık kaldı! Bakın kime benzetildi

Şakşuka Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ü görenlerin ağzı açık kaldı. Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Tarık Mengüç Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Baran ve Sevde adında iki çocuk babası olan Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç ile paylaşım yapıp, "Ne mutlu bize aşkım. Z kuşağı da böyle bir sevginin hala var olduğunu biliyor, samimi içten duygularımızı hissediyor" notunu düştü. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekti.