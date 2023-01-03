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Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ü görenlerin ağzı açık kaldı! Bakın kime benzetildi

Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ü görenlerin ağzı açık kaldı! Bakın kime benzetildi
03.01.2023 15:47 - Son Güncelleme: 03.01.2023 15:47

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Şakşuka Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ü görenlerin ağzı açık kaldı. Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Tarık Mengüç Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Baran ve Sevde adında iki çocuk babası olan Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç ile paylaşım yapıp, "Ne mutlu bize aşkım. Z kuşağı da böyle bir sevginin hala var olduğunu biliyor, samimi içten duygularımızı hissediyor" notunu düştü. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekti.

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