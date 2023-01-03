Hadise yılbaşı konserinden paylaştı! Murda ile olan şarkısında kendinden böyle geçti

Hadise'den Murda'lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler'den de karşı atak geldi. 30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül 2022 Cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde tek celsede biten evliliğin ardından birçok iddia ortaya atılmış hatta Murda ile şarkı söyleyen Hadise'nin samimi hallerinin Mehmet Dinçerler'in ailesini kızdırdığı ileri sürülmüştü. Hadise konserlerinde Murda ile düet yaptığı şarkıyı seslendirirken dikkatleri üzerine çekiyor. Yılbaşı konserindeki şovuyla gündeme gelen Hadise'nin paylaşımının ardından Dinçerler'den gelen siyah beyaz kare sosyal medyada gündem oldu.