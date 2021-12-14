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Talihsizlik! 15 yıl önce de otomobili hurdaya dönmüştü! Hepsi grubunun solisti Gülçin Ergül trafik kazası şansızlığı kamerada

Talihsizlik! 15 yıl önce de otomobili hurdaya dönmüştü! Hepsi grubunun solisti Gülçin Ergül trafik kazası şansızlığı kamerada
14.12.2021 13:37

OTOMATİK OYNAT

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Talihsizlik! 15 yıl önce de otomobili hurdaya dönmüştü! Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül 15 yıl önce İstanbul'da feci bir trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçı, Dolmabahçe'deki o kazada ise hurdaya dönen araçtan Alman müzisyen Marek Christian Pompetzki ile birlikte sağ çıktı. Bu kez ünlü sanatçıyı kaza Balıkesir'de yakaladı. Gülçin Ergül ve sevgilisinin içinde bulunduğu araç aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Feci kaza sonucu Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. Genç şarkıcı ise paramparça olan lüks otomobilden mucize eseri sağ çıktı. İşte iki kazadan olay yeri görüntüleri...

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