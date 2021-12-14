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Haberler Magazin Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin'in 'trafik kazası' talihsizliği

Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin'in 'trafik kazası' talihsizliği

Feci kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin'in 'trafik kazası' talihsizliği... Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ü, 15 yıl önce de İstanbul'da feci bir trafik kazası geçirmişti. nlü sanatçı, Dolmabahçe'deki o kazada ise hurdaya dönen araçtan Alman müzisyen Marek Christian Pompetzki ile birlikte sağ çıkmıştı.

14.12.2021 12:12 - Son Güncelleme: 14.12.2021 12:28
Hepsi grubunun Gülçin Ergül’ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin’in ’trafik kazası’ talihsizliği

Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin'in 'trafik kazası' talihsizliği...

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Hepsi grubunun Gülçin Ergül’ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin’in ’trafik kazası’ talihsizliği

İKİNCİ KAZADA ARKADAŞINI KAYBETTİ

Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasından sağ kurtulan, ancak erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, 15 yıl önce de İstanbul'da feci bir trafik kazası geçirmişti.

Hepsi grubunun Gülçin Ergül’ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin’in ’trafik kazası’ talihsizliği

Ünlü sanatçı, Dolmabahçe'deki o kazada ise hurdaya dönen araçtan Alman müzisyen Marek Christian Pompetzki ile birlikte sağ çıkmıştı.

Hepsi grubunun Gülçin Ergül’ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin’in ’trafik kazası’ talihsizliği

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, dün akşam saatlerinde İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti.

Hepsi grubunun Gülçin Ergül’ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin’in ’trafik kazası’ talihsizliği

Ünlü sanatçı, 15 yıl önce de İstanbul'da feci bir trafik kazası geçirmiş, Dolmabahçe'deki o kazada hurdaya dönen araçtan Alman müzisyen Marek Christian Pompetzki ile birlikte sağ çıkmıştı.

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