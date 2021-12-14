Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin'in 'trafik kazası' talihsizliği...

İKİNCİ KAZADA ARKADAŞINI KAYBETTİ

Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasından sağ kurtulan, ancak erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, 15 yıl önce de İstanbul'da feci bir trafik kazası geçirmişti.