Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin'in 'trafik kazası' talihsizliği
Feci kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin'in 'trafik kazası' talihsizliği... Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ü, 15 yıl önce de İstanbul'da feci bir trafik kazası geçirmişti. nlü sanatçı, Dolmabahçe'deki o kazada ise hurdaya dönen araçtan Alman müzisyen Marek Christian Pompetzki ile birlikte sağ çıkmıştı.
14.12.2021 12:12
- Son Güncelleme: 14.12.2021 12:28
Hepsi grubunun Gülçin Ergül'ü 15 yıl önce de hurdaya dönen araçtan sağ çıkmıştı! Sevgilisini kaybeden Gülçin'in 'trafik kazası' talihsizliği...
İKİNCİ KAZADA ARKADAŞINI KAYBETTİ
Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasından sağ kurtulan, ancak erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, 15 yıl önce de İstanbul'da feci bir trafik kazası geçirmişti.
Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, dün akşam saatlerinde İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti.