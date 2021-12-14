Nejat İşler'in son halini görenler şaştı kaldı! Kendisini görüntüleyen muhabirlere hakaretler yağdırdı

Uzun zamandır İstanbul gece hayatında görünmeyen Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'te yine başroldeydi.







İşler'e gece turunda yönetmen arkadaşı Uluç Bayraktar ve Rıza Kocaoğlu, eşlik etti.







Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü her zamanki gibi fazla kaçıran Nejat İşler, kendini Corridor Pera adlı mekanda buldu.







Rıza Kocaoğlu ile eğlenceye devam eden ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere ağıza alınmayacak küfürler sarfetti.







Etraftaki vatandaşlar, "Hiç değişmiyor. Onu artık ciddiye almayın" diyerek gazetecilere destek verdi.







VATANDAŞLAR ŞAŞTI

Daha sonra evine gitmek isteyen İşler, ayakta duramadı.







Taksiye binerken Rıza Kocaoğlu'nun omzunu sıkıca tutan Nejat İşler, yaptıklarından habersizdi.







Ünlü oyuncuya, "Nejat Bey neden küfür ettiniz?" sorusu geldi.







Hafıza kaybı yaşayan İşler, "İspat edin yaptıysam. Mahkemeye gidin" cevabı verdi.







Gülünç duruma düşen oyuncu, bindiği takside de rahat durmadı. Nejat İşler, kendisini gürüntüleyen muhabirlere orta parmak işareti yaptı.







Bir de üstüne kahkahalar atan oyuncuyu görenler "Bunlar çirkin işler" yorumu yaptı.