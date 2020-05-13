Survivor 2020'de Ersin Korkut'tan yürekleri dağlayan açıklamalar! Acun Ilıcalı donakaldı

13.05.2020 00:32

TV 8 ekranlarının büyük bir heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı açıklamada Ersin Korkut'un sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılacağını ve bu hafta Ersin'den başka adaya kimseye veda etmeyeceğini açıkladı. Ersin Korkut olayın sıcaklığıyla yaptığı yorumda ''Köpeğimi acayip özledim. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Kimse yanlış anlamasın önce köpeğimi göreceğim sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, ''Mes'' dediğimde nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum.'' dedi. Ersin Korkut'un köpeğinin öldüğünü bilmeden yaptığı bu yorum hem karşısında bulunan Acun Ilıcalı'yı hemde ekran başındakileri kahretti. İşte o anlar...

Survivor'da Ersin Korkut, başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor Ersin Korkut'un yarışmada sık sık sevdiğini söylediği "MES" adındaki köpeği geçtiğimiz aylarda ölmüştü. Acun Ilıcalı bu akşam ada konseyinde Ersin Korkut'un sakatlığı nedeniyle yarışmadan elendiğini açıkladı. Peki, Ersin Korkut'un köpeği Mes neden öldü? Ersin köpeği Mes'in öldüğünü öğrendi mi? İşte detaylar...

ERSİN KÖPEĞİ MES'İN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ Mİ?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Ersin'in elendiğini açıkladı. Ersin ülkeye döndüğünde ilk olarak köpeği Mes'i göreceğini söyledi. Bu açıklamalar üzerine bir şey diyemeyen Acun Ilıcalı "Ersin seninle yarın bir şey konuşacağız. Çekimle ilgili değil." ifadelerini kullandı. Ersin Korkut henüz köpeğinin öldüğünü öğrenmedi.

YILMAZ ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Ersin'in ailesinden talep geldiğini söyleyen Acun Ilıcalı salı günü Ersin'e kötü haberi vereceğini şu sözlerle açıklamıştı;

Acun Ilıcalı: "Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin'e söylemeliyiz"

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından usta komedyen Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Acun Ilıcalı'yı arayan Erdoğan, 'kötü haberi vermek için biraz daha bekle' uyarısında bulundu.Yılmaz Erdoğan'la konuşan Ilıcalı son gelişmeleri şu sözlerle anlattı; Ersin olayında şöyle bir gelişme oldu. Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni 'söylersek adamı orada kaybedebiliriz' dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, 'Siz ne derseniz o' dedim.

Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e... Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim.

SURVİVOR ERSİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.

SURVİVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır.

İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır.

2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan; Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.