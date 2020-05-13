Sermiyan Midyat'ın darbettiği Sevcan Yaşar o anları anlattı: Tekmeleyip sürükledi, beni darp edilmiş halde kapıcı buldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas'ın eşi Esra karakteri ile sevilen oyuncu Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü. Geçtiğimiz yıllarda da adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'a fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı. Sermiyan Midyat ile yollarını ayıran Sevcan Yaşar'ın karakola giderek şikayetçi olmasının ardından ortaya çıkan olay sonrasında Sermiyan Midyat'a sosyal medyadan tepki yağdı. İlk açıklamayı avukatı aracılığıyla yapan Sevcan Yaşar, şiddet gördüğü dehşet gecesini anlattı. İşte Sevcan Yaşar'ın korku dolu anları...