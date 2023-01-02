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Sinem Kobal peş peşe paylaştı! O hallerine yorum ve beğeni yağdı

Sinem Kobal peş peşe paylaştı! O hallerine yorum ve beğeni yağdı
02.01.2023 16:12 - Son Güncelleme: 02.01.2023 16:12

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Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak yılbaşı paylaşımlarıyla gündeme gelen Sinem Kobal'ın Instagram pozları sosyal medyada kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Sinem Kobal'ın evinden yaptığı paylaşım...

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