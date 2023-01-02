Modacı Muammer Ketenci’den Hadise ve Defne Samyeli’nin yılbaşı kostümlerine bomba yorum! Sinan Akçıl’dan anında cevap…

Defne Samyeli ile Hadise, birçok meslektaşı gibi yeni yılı sahnede karşıladı. Performansları kadar kostümleriyle de dikkat çeken ikili, modacı Muammer Ketenci'nin bir magazin programında kıyafetlerini yorumlamasıyla gündem oldu. Muammer Ketenci'nin "Yılbaşı sahnelerinin en şık ismi Hadise, en rüküşü Defne Samyeli" sözlerine Hadise'nin 2009-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sinan Akçıl da kayıtsız kalmadı. Son olarak adı Defne Samyeli ile aşk dedikodularına karışan Akçıl'ın yorumu, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o yorum...