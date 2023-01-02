Haberler Magazin Videoları Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan yeni yıl paylaşımları!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan yeni yıl paylaşımları!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan yeni yıl paylaşımları!
02.01.2023 13:16 - Son Güncelleme: 02.01.2023 13:16

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:53
Defne Samyeli sahne kostümüyle...
Magazin 00:32
Neslihan Atagül ve eşi Kadir...
Magazin 01:36
Ceren Karakoç’un kocası bakın...
Magazin 00:10
Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu...
Magazin 06:29
"Cinsel organını çıkardı,...
Magazin 00:06
Mine Tugay’ın paylaşımı sosyal...
Magazin 04:28
"Gecenin Ucunda" dizi setinde...
Magazin 01:53
Kısmetse Olur Eslem çıka çıka...
Magazin 02:38
Pınar Altuğ yaşına takılan...
Magazin 00:28
Ozan Doğulu ile Hera Aslan...
Magazin 00:34
Murat Boz saçını Ayça Ayşin...
Magazin 00:17
Leopar desenli elbisesiyle...

Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan kötü haber! Ünlü çift sosyal medyadan duyurdu. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çeken Pınar Altuğ'a kısa sürede yorum yağdı. İşte hem Yağmur Atacan'dan hem de Pınar Altuğ'dan gelen o açıklama.

Magazin Videoları
SON DAKİKA