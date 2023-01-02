Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan yeni yıl paylaşımları!

Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan kötü haber! Ünlü çift sosyal medyadan duyurdu. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çeken Pınar Altuğ'a kısa sürede yorum yağdı. İşte hem Yağmur Atacan'dan hem de Pınar Altuğ'dan gelen o açıklama.