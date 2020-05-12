Sinan Özen kızı Neva için dua istedi: 5 kez ameliyat oldu şu an yoğun bakımda... İkiz babası Sinan Özen kaç yaşında?

12.05.2020 13:11

Sinan Özen, 2016 yılında Almanya'da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile dünyaevine girdi ve geçtiğimiz Şubat ayında ikiz babası oldu. Sanatçının bu mutluluğu kızı Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva, doğumundan şimdiye kadar olan süreç boyunca beş ameliyat geçirdi. Sinan Özen ve Burcu Kartal çiftinin kızları Neva hakkında Özen'den açıklama geldi.