RAMAZAN İMSAKİYE
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Sinan Özen kızı Neva için dua istedi: 5 kez ameliyat oldu şu an yoğun bakımda... İkiz babası Sinan Özen kaç yaşında?

Sinan Özen, 2016 yılında Almanya'da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile dünyaevine girdi ve geçtiğimiz Şubat ayında ikiz babası oldu. Sanatçının bu mutluluğu kızı Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva, doğumundan şimdiye kadar olan süreç boyunca beş ameliyat geçirdi. Sinan Özen ve Burcu Kartal çiftinin kızları Neva hakkında Özen'den açıklama geldi.

12.05.2020 13:33 - Son Güncelleme: 12.05.2020 13:33
Sinan Özen kızı Neva için dua istedi: 5 kez ameliyat oldu şu an yoğun bakımda... İkiz babası Sinan Özen kaç yaşında?

2016 yılında Almanya'da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen, ikiz babası oldu. Bir kız bir erkek bebeği olan Sinan Özen'in eşi Burcu Kartal, doğumu şubat ayı sonunda yaptı. Sanatçının bu mutluluğu kızı Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

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Sinan Özen kızı Neva için dua istedi: 5 kez ameliyat oldu şu an yoğun bakımda... İkiz babası Sinan Özen kaç yaşında?

Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva şimdiye kadar olan süreç boyunca beş ameliyat geçirdi.

Sinan Özen kızı Neva için dua istedi: 5 kez ameliyat oldu şu an yoğun bakımda... İkiz babası Sinan Özen kaç yaşında?

Bebek sahibi olduğunun duyulmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Sinan Özen, kızının yaşadığı talihsiz süreçten ve ameliyatlardan bahsetti ve sevenlerinden dua istedi.

Sinan Özen kızı Neva için dua istedi: 5 kez ameliyat oldu şu an yoğun bakımda... İkiz babası Sinan Özen kaç yaşında?

İkiz babası olan Sinan Özen kaç yaşında?

Sinan Özen kızı Neva için dua istedi: 5 kez ameliyat oldu şu an yoğun bakımda... İkiz babası Sinan Özen kaç yaşında?

TANER ÖLMEZ

33 yaşında

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