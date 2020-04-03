Serdar Ortaç ile Demet Akalın sosyal medyada birbirine girdi! Demet açtı ağzını yumdu gözünü... 03.04.2020 11:03

Koronavirüs şüphesi ile geçtiğimiz günlerde hastaneye giderek test yaptıran Serdar Ortaç, koronavirüs testi sonucunun negatif olduğunu söylemiş ve hayranlarını sevindirmişti. Geçtiğimiz günlerde canı sıkılan ve taksi durağına giderek çay içen Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Demet Akalın'ı kızdırdı. Demet Akalın, bir dönem kumar alışkanlığı ile gündemden düşmeyen Serdar Ortaç'ın "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin?" sözlerine sert çıktı. Akalın, konuyla ilgili "Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu. Boş yapmayın" şeklinde konuştu. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Ortaç ise, "Evin olsa, araban olsa ne işe yarar? Dünya kadar malın olsa neye yarar?' diye ben kendime söyledim. Kimseye laf etmedim ki" ifadelerini kullandı.

Polemik yaşamadığı kimse kalmayan Demet Akalın'a Coronavirüs de engel olamadı. Akalın, önceki gün Serdar Ortaç'ın yaptığı şu paylaşımla küplere bindi: "Şimdi daha çok ayakkabın, çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar çok paran olsa nereye gideceksin, nerede giyeceksin! Artık sen de herkes gibisin…"

'KENDİNE BAKSIN'

İSİMSİZ paylaşımı üzerine alınan Akalın, Ortaç'ı şu sözleriyle topa tuttu: "Ne saçma konuşmalar… Tam zamanı demagoji yapmanın… Kumarda giden evler, villalar… Zamanında virüs yoktu! Boş yapmayın! Biz de biliyoruz çantaları yiyemeyeceğimizi."



Baştan aşağıya dünyaca ünlü markalardan giyinen Akalın, Ortaç'ın paylaşımını hemen kendi üzerine alınıp ona sert çıktı!