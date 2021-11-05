Haberler Magazin Videoları Petek Dinçöz'ü yeni hali ile tanımak imkansız! Estetiğin dozunu öyle bir kaçırdı ki son halini görenler küçük dilini yuttu

Petek Dinçöz'ü yeni hali ile tanımak imkansız! Estetiğin dozunu öyle bir kaçırdı ki son halini görenler küçük dilini yuttu

Petek Dinçöz'ü yeni hali ile tanımak imkansız! Estetiğin dozunu öyle bir kaçırdı ki son halini görenler küçük dilini yuttu
05.11.2021 01:06 - Son Güncelleme: 05.11.2021 01:21
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Didem Ezgü ya da tanınan adıyla Petek Dinçöz, 1998 yılında mankenlikle başlayan kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam ederek adını geniş kitlelere duyurdu. Okşa, Foolish Casanova, Kısmetsizim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Ancak yaptırdığı estetik operasyonlarla büyük bir değişim geçiren şarkıcının son hali, sosyal medyada yine gündeme geldi. Dinçöz'ün son halini gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlığını gizleyemeyerek "Bu Petek olamaz", "Tanımak imkansız" yorumlarında bulundu. İşte Petek Dinçöz'ün son hali...

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