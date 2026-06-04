Şebnem Ferah konserine ünlü akını!
Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah'ın altı yıl aradan sonra sahnelere döndüğü tarihi İstanbul konserine sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri adeta akın etti; aralarında Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Beren Saat, Aleyna Tilki, Zeynep Bastık, Tolga Sarıtaş, milli voleybolcu Zehra Güneş ve ödüllü oyuncu Merve Dizdar'ın da bulunduğu çok sayıda yıldız isim, KüçükÇiftlik Park'ı hınca hınç doldurarak efsane sanatçının geri dönüş coşkusuna ve görsel şovuna ortak oldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin