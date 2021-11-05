Haluk Levent’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer klibinde oynattığı o isimle...

Haluk Levent'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer klibinde oynattığı o isimle... İlk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şarkıcının özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Haluk Levent'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının 2004 – 2017 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Haluk Levent'in eski eşi...