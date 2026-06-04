Mahmut Orhan kendi köyünde sahne kurdu konser verdi
Elektronik müzik sahnesinde elde ettiği uluslararası başarılarla Türkiye'yi gururlandıran dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, ata toprağı olan Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kürse köyünde dev bir sahne kurarak muazzam bir vefa konserine imza attı; gencinden yaşlısına tüm köy halkının elektronik müziğin ritimleriyle yöresel kıyafetleriyle dans ederek eğlendiği o samimi ve tarihi anların sosyal medyada paylaşılması tüm dünyada büyük bir beğeni dalgası yarattı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin