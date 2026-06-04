CANLI YAYIN
Geri
Mahmut Orhan kendi köyünde sahne kurdu konser verdi

Mahmut Orhan kendi köyünde sahne kurdu konser verdi

Elektronik müzik sahnesinde elde ettiği uluslararası başarılarla Türkiye'yi gururlandıran dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, ata toprağı olan Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kürse köyünde dev bir sahne kurarak muazzam bir vefa konserine imza attı; gencinden yaşlısına tüm köy halkının elektronik müziğin ritimleriyle yöresel kıyafetleriyle dans ederek eğlendiği o samimi ve tarihi anların sosyal medyada paylaşılması tüm dünyada büyük bir beğeni dalgası yarattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin

Bunlar da Var

Samsun'da fabrikada feci ölüm! Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti
Samsun'da fabrikada feci ölüm! Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti
Tırın altına ok gibi saplanan otomobilde feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Tırın altına ok gibi saplanan otomobilde feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı ortaya çıktı | VİDEO
Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı ortaya çıktı | VİDEO
İstanbul'un göbeğinde yabancı uyrukluların bıçaklı kavgası | VİDEO
İstanbul'un göbeğinde yabancı uyrukluların bıçaklı kavgası | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle